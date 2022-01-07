Вашингтон, 7 января, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Американский телепродюсер и сценарист Джей Уолперт умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

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Причиной смерти стала болезнь Альцгеймера, от которой Уолперт страдал в последние годы жизни.

Джей Уолперт занимался производством игровых шоу для американского телевидения с 1970-х годов. Позже он основал собственную продюсерскую компанию.

Работу над телепроектами Уолперт совмещал с написанием сценариев для художественных фильмов. Его самыми известными работами в этой сфере стали сценарии для первого фильма серии «Пираты Карибского моря» и экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» 2002 года.