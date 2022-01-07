Тирана, , 14:27 — REGNUM Посольство США в Албании 6 января опубликовало в социальной сети Facebook сообщение о том, что в стране на основе ротации будет размещаться передовой штаб SOCEUR — Командования специальных операций США в Европе.

Спецназ США Ben Watson

В посольстве США подчеркнули, что создание передового штаба стало возможно только благодаря «исключительной поддержке албанского правительства и министерства обороны» и было предпринято в качестве одного из шагов по укреплению американских Сил специальных операций (SOF).

Отмечается, что усиление SOF в Европе — это «краеугольный камень стабильности в регионе».

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