Приштина, Сербия, 7 января, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В южной части города Косовская Митровица вечером 6 января в результате полицейской операции были изъяты 67 аппаратов для майнинга криптовалюты.

Xiangfu Ферма. Майнинг

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, полиции удалось выявить одного подозреваемого. В дальнейшем осмотром оборудования будет заниматься таможенная служба.

Напомним, в Косово объявлено чрезвычайное положение в сфере энергетики, майнинговые же фермы являются крупными нелегальными потребителями электричества.