Астана, 7 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части Минобороны Казахстана. Об этом 7 января сообщили в МВД страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Отмечается, что после предупредительных выстрелов неизвестные скрылись.

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