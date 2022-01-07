Трое неизвестных попытались проникнуть в воинскую часть в Казахстане
Астана, 7 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части Минобороны Казахстана. Об этом 7 января сообщили в МВД страны.
Иван Шилов ИА REGNUM
Казахстан
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Отмечается, что после предупредительных выстрелов неизвестные скрылись.
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