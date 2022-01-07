Канберра, 7 января, 2022, 14:26 — ИА Регнум. За прошедший год австралийцы приобрели 1 049 831 новый автомобиль. И как показывает статистика Федеральной палаты автомобильной промышленности, самым популярным производителем среди австралийских автовладельцев стала японская Toyota. Об этом 7 января сообщил телеканал Nine News.

Toyota

Всего за 2021 год жители Австралии приобрели 223 642 автомобиля марки Toyota, что позволило японскому автомобильному гиганту занять первое место в списке продаж. Второй японский производитель Mazda занял второе место с 101 119 проданными автомобилями, или 9,6% доли на рынке.

Южнокорейская компания Hyundai заняла третье место (72 872 проданных автомобиля), опередив американского автомобильного гиганта Ford с (71 380 автомобилей).

Южнокорейский автопроизводитель Kia оказался на пятом месте. Австралийцы купили 67 964 авто данной марки.