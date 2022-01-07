Ростов-на-Дону, 7 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В результате взрыва гранаты в центре Ростова-на-Дону погиб мужчина. Во время осмотра квартиры погибшего пострадал сотрудник ОМОН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взрыв в доме

«В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону обнаружен мужчина с оторванными кистями рук. При обследовании квартиры мужчины сработало еще одно взрывное устройство. Незначительные травмы получил сотрудник ОМОН», — цитирует источник ТАСС.

На месте происшествия продолжают работать полицейские и следователи.