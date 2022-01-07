Сидней, Австралия, 7 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Несмотря на предрождественские обещания не вводить ограничения, 7 января правительство самого крупного штата Австралии Новый Южный Уэльс объявило о том, что эпидемиологическая ситуация в регионе больше не позволяет ограничиться теми мерами, которые есть. Поэтому в штате будут введены новые ограничения в ответ на стремительный рост числа случаев COVID-19, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Информация прозвучала на фоне того, как за последние 24 часа в Новом Южном Уэльсе вновь был поставлен очередной антирекорд — за сутки COVID-19 был выявлен у 38 625 человек.

Власти объявили о том, что проведение плановых операций будет отложено. В барах, кафе и ресторанах запрещается петь или танцевать. Исключение будет сделано для выступающих в заведениях артистов, а также для участников свадеб.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте заявил, что ограничения вступают в силу с 8 января и продлятся до 27 января. Их принятие обуславливается обширным распространением штамма «Омикрон».