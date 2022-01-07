Аделаида, Австралия, 7 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Южной Австралии профессор Никола Спурриер опровергла слухи о том, что она угрожала уйти в отставку, после того как СМИ сообщили о том, что из-за конфликта с премьер-министром штата Стивеном Маршаллом она не появлялась на ежедневных пресс-конференциях по коронавирусу. Об отсутствии конфликта с политическим руководством Спурриер заявила в ходе пресс-конференции 7 января, передает телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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«Зачем мне угрожать увольнением с моей работы? Я здесь, чтобы справиться с пандемией, а не бездельничать», — отметила Спурриер.

Она заявила, что, несмотря на слухи о том, что она ушла в отставку или заболела COVID-19, она продолжала работать в качестве главного медика Южной Австралии.

«Я всегда готова прийти и провести пресс-конференцию в рамках своей работы и пообщаться с аудиторией. И с нетерпением жду любой возможности, которая мне предоставляется», — добавила Спурриер.