Приштина, Сербия, 7 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Полиция Косово совместно со служащими прокуратуры первой инстанции города Феризай 6 января провела операцию «Брезовица», которая стала продолжением операции 21 декабря.

IsmailGagica Приштина Косово

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, за решеткой в результате оказались десять человек, обвиняемых в получении взяток или злоупотреблении служебными полномочиями, в том числе бывший секретарь министерства окружающей среды Арбен Читаку и генеральный инспектор министерства Бедри Халими. Средства арестованных на сумму 6 миллионов евро были заморожены.

Напомним, 21 декабря бывший мэр косовской Штерпцы Братислав Николич и еще 19 человек были арестованы за злоупотребление служебным положением. Считается, что Николич был причастен к незаконной продаже муниципальной земли под строительство особняков класса люкс.