Канберра, 7 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Отдельные коронавирусные ограничения вновь будут действовать на Австралийской столичной территории, поскольку местные власти Канберры пытаются сдержать распространение COVID-19. Об этом 7 января сообщил телеканал Nine News.

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С 8 января подача еды и напитков в ресторанах, барах, ночных клубах и других подобных заведениях запрещена, если гости не сидят за столом. Проведение танцев и дискотек также временно приостанавливается.

В столице Австралии также приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Отдельные категории операций не будут проводится в течение шести-восьми недель.

Масочный режим, а также ограничение по заполняемости закрытых помещений будет действовать в Канберре, как и раньше.