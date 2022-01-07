Мельбурн, Австралия, , 14:05 — REGNUM 7 января на улицах Мельбурна (столица Виктории, Австралия) сторонники первой ракетки мира Новака Джоковича, вышли на улицы в знак протеста после того, как теннисист был помещен в отель по прибытии для участи в соревнования Australia Open. Однако протесты в мегаполисе приобрели пестрый характер, поскольку к фанатам Доковича также присоединились противники вакцинации от COVID-19. Об этом 7 января сообщил телеканал Nine News.

Мельбурн Richard Jones

Отмечается, что сейчас Джокович помещен в отель Park Hotel, ожидая суда по обжалованию решения правительства Австралии об аннулировании его визы. Сейчас у отеля дежурит полиция.

Как сообщают журналисты, небольшие группы протестующих прошли по центральным улицам Мельбурна. Как только в городе пошел сильный ливень, они разошлись.

О столкновениях с полицейскими не сообщается. Стражи правопорядка в происходящее не вмешивались, наблюдая за протестом со стороны.