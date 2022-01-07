Киев, 7 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках дела экс-президента страны Петра Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Каких-либо ограничений деятельности СМИ не происходило», — отмечается в сообщении.

Ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы политика.

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у ДНР и ЛНР в 2014—2015 гг.