Нур-Султан, , 14:00 — REGNUM Группа боевиков в Алма-Атинской области Казахстана напала на следственный изолятор (СИЗО). Об этом 7 янврая сообщает пресс-служба МВД республики.

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«На СИЗО Талдыкорган была совершена попытка нападения. Атака террористов, переодетых в камуфляжную форму, предотвращена», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, изолятор в Талдыкоргане пытались захватить 20 человек. Одного из них в ходе штурма убили, один боевик также получил ранение.

Стоит отметить, что протестующие-радикалы в Алма-Ате с первых день протеста стали захватывать оружие. Ранее сообщалось, что они ограбили шесть оружейных магазинов. Также была неудачная попытка напасть на Академию погранвойск. При этом ряд боевиков смогли завладеть, автоматическим оружием.

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