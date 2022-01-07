Владивосток, 7 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Хабаровский хоккейный клуб «Амур» переиграл в овертайме московскую команду «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра проходила на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 2:2. У спартаковцев шайбами отличились Иван Дроздов (5-я минута, в большинстве) и Александр Хохлачёв (30-я, в большинстве), в составе «Амура» голы забили Владимир Бутузов (27-я) и Руслан Педан (24-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол чешского нападающего Радана Ленца (61-я).

Отметим, в следующем матче «Амур» 9 января дома сыграет с новосибирским клубом «Сибирь». «Спартак» этим поражением прервал свою победную серию из пяти подряд игр и 9 января на выезде встретится с командой «Адмирал» из Владивостока.