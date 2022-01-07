Элиста, 7 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, поздравляя земляков с Рождеством, отметил, что этот праздник дарит негасимый свет веры и надежды в лучшее.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождество Христово в Казанском соборе

«Во все времена Рождество объединяет людей разных стран и поколений, напоминая о главных ценностях в жизни. Прошедший год показал, как важны сегодня милосердие, сострадание, способность не сдаваться и не отчаиваться. Мы увидели, каким хрупким может быть наш мир, если не поддерживать друг друга», — отметил Зайцев.

Он пожелал всем жителям Калмыкии удачи, достатка, счастья, радостных и счастливых событий.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии рождественские службы прошли в семи храмах и церквях. В это время было организовано дежурство спасателей.