Тирана, , 13:54 — REGNUM Штаб-квартира Демократической партии Албании в Тиране превратилась в настоящий бункер. Об этом сообщило оппозиционное СМИ Lapsi 6 января.

Бункер. Тирана ShkelzenRexha

Журналисты Lapsi пробрались в здание через окно и опубликовали фото входа в здание и окон первого этажа — они превращены в настоящие крепостные ворота из стали толщиной в несколько сантиметров.

Напомним, в настоящее время Демократическая партия Албании переживает раскол. Попавший в немилость у США бывший партийный лидер, президент и премьер-министр Албании Сали Бериша мобилизовал сторонников и пытается лишить власти своего бывшего ставленника Люльзима Башу. Политик обещал захватить штаб Демпартии к 5 января, однако потерпел неудачу. Теперь Бериша обещает провести массовый протест 8 января и довершить начатое. В СШа уже пообещали, что прервут отношения с партией, если Бериша возглавит ее.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Албании о легализации легких наркотиков: ждать нельзя