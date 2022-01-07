7 января 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 16:36 — REGNUM Православные верующие по всей России празднуют праздник Рождества Христова. Традиционный Рождественский крестный ход прошёл и в Севастополе.

Прихожане в Покровском соборе Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прихожане в Покровском соборе Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к крестному ходу у Покровского собора Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к крестному ходу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к крестному ходу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к крестному ходу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Подготовка к крестному ходу Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для проведения праздничных мероприятий центр города был временно перекрыт.

Центр города во время проведения крестного хода был перекрыт Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

После завершения литургии в Покровском соборе прихожане колонной прошли по Большой Морской улице к площади Нахимова. По окончании крестного хода на площади был отслужен молебен.

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

В мероприятии приняли участие сотни жителей Севастополя, представители духовенства и казачества.

Молебен на площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Молебен на площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Молебен на площади Нахимова Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прихожане во время молебна Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM

Окончание крестного хода Александр Полегенько © ИА REGNUM