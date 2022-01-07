Александр Полегенько,
7 января 2022, 16:36 — REGNUM Православные верующие по всей России празднуют праздник Рождества Христова. Традиционный Рождественский крестный ход прошёл и в Севастополе.
Прихожане в Покровском соборе Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прихожане в Покровском соборе Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу у Покровского собора
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Подготовка к крестному ходу
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Для проведения праздничных мероприятий центр города был временно перекрыт.
Центр города во время проведения крестного хода был перекрыт
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
После завершения литургии в Покровском соборе прихожане колонной прошли по Большой Морской улице к площади Нахимова. По окончании крестного хода на площади был отслужен молебен.
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Крестный ход от Покровского собора до площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В мероприятии приняли участие сотни жителей Севастополя, представители духовенства и казачества.
Молебен на площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Молебен на площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Молебен на площади Нахимова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прихожане во время молебна
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Окончание крестного хода
Александр Полегенько © ИА REGNUM