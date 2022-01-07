Бишкек, , 13:48 — REGNUM Указ об отправке в Казахстан киргизских военнослужащих в составе миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписал президент Киргизии Садыр Жапаров. Об этом 7 января сообщили в пресс-службе киргизского лидера.

Садыр Жапаров President.kg

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров подписал указ «О направлении воинского контингента Кыргызской Республики для участия в миротворческой деятельности на территории Республики Казахстан», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также уточняется, что Киргизия собирается направить в Казахстан 150 военнослужащих и 19 единиц техники, при этом ранее киргизский парламент одобрил такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что отправка в Казахстан контингента ОДКБ отрезвляюще действует на участников и организаторов протестов.