Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 16 летальных исходов от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 76 до 94 лет и восемь мужчин в возрасте от 44 до 85 лет. У всех пациентов были хронические заболевания.

За весь период эпидемии жертвами COVID-19 стали 9749 жителей Ростовской области.

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