Минск, , 13:45 — REGNUM Александр Лукашенко — президент Белоруссии — считает, что отправка в Казахстан контингента ОДКБ отрезвляюще действует на участников и организаторов протестов.

Александр Лукашенко President.gov.by

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«Подозреваю, что все там уже идет на спад, т.к. направление туда нашего контингента вместе с РФ, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки», передает его слова Sputnik.

Белоруссия направила миротворцев в Казахстан в рамках миссии ОДКБ.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января, введен режим чрезвычайного положения.

Токаев обратился за помощью в ОДКБ, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы — на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.