Вашингтон, 7 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Связанные с криптовалютой операции преступников в 2021 году принесли им более $14 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Chainalysis.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По данным Chainalysis, в 2020 году связанная с криптовалютами преступная деятельность принесла мошенникам $7,8 млрд. В 2021 году на счетах у преступников оказалось почти $14 млрд.

Рекордным по уровню криптовалютной преступности стал 2019 год, когда на основе цифровой валюты была запущена финансовая пирамида PlusToken. В 2021 году большая часть связанной с криптовалютами преступной деятельности также пришлась на финансовые пирамиды, мошенничество и кибератаки с использованием программ-вымогателей.

Эксперты отмечают, что общий объём криптовалютных транзакций в пересчёте на доллары США составил $15,8 трлн, что на 550% больше, чем в 2020 году. На долю незаконной деятельности пришлось около 0,15% транзакций.