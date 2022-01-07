Актау, Казахстан, 7 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Большинство протестующих в Актау (Мангистауская область, Казахстан) покинули центральную площадь города. Об этом 7 января сообщает издание Orda.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По оценке журналистов, на площади Республики осталось от 500 до 700 человек. Среди них часто раздаются призывы: «Не расходимся». Требования активистов выяснить не удалось.

Сообщается, что протестующие разобрали все юрты возле здания областной администрации. Проезжая часть в этом районе разблокирована.

Призывы разойтись в Актау стали распространять еще 6 января. Многие отмечали, что власти выполнили изначальное требование снизить цены на сжиженный газ для автомобилей.

Напомним, протесты в Казахстане начались с Мангистауской области и охватили многие города в стране. В Алма-Ате и Актюбинске протесты переросли в массовые беспорядки.