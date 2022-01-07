Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM В Ростовской области после некоторого снижения суточного прироста случаев заражения коронавирусом эпидемическая ситуация начала ухудшаться. Так, за истекшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 305 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 января. Это на 12 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Набор для ПЦР-исследования Минобороны России

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Новые носители коронавируса выявлены в 52 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (117), Шахтах (15), Таганроге (14), Волгодонске (13). Более 25% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,5% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 196 094 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 177 410 пациентов.

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