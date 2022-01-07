Таллин, , 13:38 — REGNUM В 2021 году в Эстонии было зарегистрировано 3 714 несчастных случаев на рабочем месте, то есть примерно по 10 каждый день. Как сообщила со ссылкой на собственные данные Трудовая инспекция, отмечен рост таких происшествий.

Защитная каска Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2020 году в Эстонии было зарегистрировано 3 640 несчастных случаев на рабочем месте: 2 712 легких и 918 тяжких. Десять случаев закончились смертью.

В 2021 году при выполнении рабочих обязанностей в Эстонии погибли 11 человек. Всего было зарегистрировано 2 716 легких и 984 тяжких несчастных случаев на рабочих местах.

Больше всего несчастных случаев было в коммерческом секторе и сфере строительства, меньше всего — в сфере рыболовства. По уездам больше всего случаев было зарегистрировано в Харьюмаа (Таллин и пригороды), меньше всего — на острове Хийумаа.