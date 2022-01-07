Таллин, 7 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В 2021 году в Эстонии было зарегистрировано 3 714 несчастных случаев на рабочем месте, то есть примерно по 10 каждый день. Как сообщила со ссылкой на собственные данные Трудовая инспекция, отмечен рост таких происшествий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Защитная каска

В 2020 году в Эстонии было зарегистрировано 3 640 несчастных случаев на рабочем месте: 2 712 легких и 918 тяжких. Десять случаев закончились смертью.

В 2021 году при выполнении рабочих обязанностей в Эстонии погибли 11 человек. Всего было зарегистрировано 2 716 легких и 984 тяжких несчастных случаев на рабочих местах.

Больше всего несчастных случаев было в коммерческом секторе и сфере строительства, меньше всего — в сфере рыболовства. По уездам больше всего случаев было зарегистрировано в Харьюмаа (Таллин и пригороды), меньше всего — на острове Хийумаа.