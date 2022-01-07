Ростов-на-Дону, 7 января, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону восстановят участки дорог после ремонта подземных инженерных коммуникаций. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Ремонт дороги

По словам главы администрации Ростова-на-Дону, в настоящее время коммунальщики работают на 70 объектах улично-дорожной сети. На 52 участках ремонт сетей завершен, на 18 участках плановые работы продолжаются.

Проблема, требующая особого внимания, — открытые люки, крышки которых чаще всего крадут. Ростовский сити-менеджер призвал оперативно закрывать опасные колодцы.