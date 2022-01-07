Рига, 7 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Парламент Латвии Сейм с горячими дискуссиями сумел принять во втором чтении законопроект о добровольном возмещении еврейской общине страны, пострадавшей во время нацистской оккупации. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Холокост

Законопроект предусматривает выплату в течение десяти лет компенсации в размере 40 млн евро за утерю имущества родственникам жертв Холокоста. За него проголосовали 62 депутата, против были 18 парламентариев.

Утверждению парламентом законопроекта способствовало то, что в него были включены положения, согласно которым Латвийское государство не виновно и не несет ответственности за осуществленный во время оккупации Латвии Холокост.

С резкой критикой законопроекта на дебатах выступили депутаты Национального объединения (НО), которые проголосовали против. НО предложила заменить в законопроекте словосочетание «еврейская община» на «жертвы тоталитарных режимов». Депутат НО Янис Домбрава заявил, что нельзя забывать о преступлениях против латышского народа со стороны СССР и нацистской Германии.

Отклонено было предложение парламентария Ральфа Немиро переименовать законопроект в закон о добровольном возмещении общинам Латвии, чтобы восстановить справедливость и оказать поддержку всем общинам, а не только еврейской.

Предусматривается, что компенсация еврейской общине будет выплачиваться с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года.