Таллин, , 13:32 — REGNUM Для США союзники по НАТО в лице прибалтийских стран играют куда меньшую роль и имеют меньшее значение, чем Франция и Германия. Об этом бывший сотрудник Госдепартамента США Майкл Спрингманн сообщил в интервью порталу Baltnews.

Прибалтика Peter Fitzgerald, Russian translation by Digr

По его словам, Соединенные Штаты размещают свой контингент в балтийском регионе, чтобы угрожать России, но при этом чтобы в случае чего пострадали не США, а сами страны Прибалтики.

Спрингманн отметил, что более влиятельные европейские страны, такие как Германия и Франция, для Вашингтона куда полезнее с точки зрения торговли, поэтому их вряд ли будут лишний раз подставлять под удар.

«Поэтому я думаю, что «расходным материалом» вполне можно считать прибалтийские страны, но не более крупные государства, а также НАТО и европейское сообщество», — уверен бывший американский дипломат.