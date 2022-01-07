Москва, , 13:31 — REGNUM Александр Тимофеевский — поэт и писатель — скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил киновед Сергей Капков 7 января в Facebook.

«Он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на «Союзмультфильме» и «Экране», пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. «Пусть бегут неуклюже» стала гимном дня рождения», — отметил Капков.

Тимофеевский работал редактором на киностудии «Союзмультфильм», писал сценарии и песни к мультфильмам, в частности песню крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже», ставшую знаменитой.