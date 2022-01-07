Таллин, , 13:29 — REGNUM Около 200 жителей Тарту, второго по населению города Эстонии, подали заявки на получение от мэрии компенсации за подорожавшее электричество. Об этом сообщили в Тартуской городской управе.

Без электричества

В мэрии уверены, что таких заявок будет больше — до 20 000, так как с 11 января откроются пункты приема заявок в центральном универмаге города Tartu Kaubamaja и еще четырех местах.

Право на компенсацию имеют люди, месячный доход которых не превышает 1 126 евро, для семей с двумя детьми — 2 365 евро. Компенсация выплачивается за электроэнергию, счет за которую превышает 12 евроцентов за киловатт-час.

По словам главного специалиста службы социальной работы Тартуской горуправы Марики Парис, при счете за электроэнергию в размере 125−135 евро в месяц компенсация составит от 30 до 50 евро.

Компенсация также распространяется на счета за газ по цене выше 49 евро за мегаватт-час и центральное отопление по цене выше 78 евро за мегаватт-час.

Заявки должны рассматриваться в течение 35 рабочих дней, а на совершение платежа выделено еще 7 дней. По мнению Парис, компенсации в действительности могут выплачиваться быстрее этих сроков.