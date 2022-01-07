Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM Беспорядки в Казахстане выявили, что у спецподразделений в республике не хватает сил, спецсредств и оборудования для борьбы с боевиками. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

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«Предстоит «разбор полётов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии, а также их межведомственной координацией», — сказал глава государства.

Он заявил, что проблемы в силовых структурах власти будут решать в срочном порядке. Токаев также призвал граждан сообщать о любой подозрительной активности на созданную горячую линию.

Президент подчеркнул, что власти «проспали» скопление в Казахстане «спящих» ячеек террористов. Он отметил, что критически важно понять, как этом могло произойти.

Напомним, массовые беспорядки в Алма-Ате начались 4 января. Радикалы быстро завладели спецсредствами силовиков, а также захватили автоматическое оружие. В столкновениях с ними правоохранители потеряли, по официальным данным, 18 человек.

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