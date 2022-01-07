Астана, 7 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Экс-руководитель «Банк Туран Алем» Мухтар Аблязов, укрывающийся во Франции, назвал себя лидером «протестного движения» в Казахстане. Об этом 7 января предает Reuters.

Ablyazov.org Мухтар Аблязов

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

По мнению беглого банкира, «Казахстан в настоящий момент пребывает в геополитической игре». Сам он характеризует себя как «лидера протестов». По его словам, «протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать».

Массовые акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ в 2 раза и переросли в массовые беспорядки.