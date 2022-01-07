7 января 2022 | Время чтения 5 мин

Вашингтон сигнализирует о своей слабости катастрофическим выводом войск из Афганистана, а Москва возвращается к статус-кво предыдущих 500 лет: делает Россию сильнейшей державой в Северной, Центральной и Восточной Европе. Своим взглядом на новый виток отношений РФ и НАТО делится в американской газете The Hill старший научный сотрудник-нерезидент Атлантического совета, директор Программы по энергетике, росту и безопасности в Международном налоговом и инвестиционном центре, Ариэль Коэн, Ph. D.

Климент Александров, , 16:35 — REGNUM 9 января администрация Байдена начнет переговоры в Женеве по «Ультиматуму Путина», двум наборам требований, предъявленных США и НАТО. Если они будут приняты, то разрушат тридцатилетнюю политику европейской безопасности после Холодной войны, одновременно открыв путь к Российской империи 3.0 — последней после Романовых и Советов.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нынешний натиск России является самым серьезным вызовом присутствию США в Европе и Атлантическому альянсу со времен берлинских кризисов 1940—1960-х годов. Кремль хочет обратить вспять 30 лет мира после окончания Холодной войны и 75 лет относительной стабильности в Европе после разгрома нацистской Германии в 1945 году, гарантированных Хельсинкскими соглашениями 1975 года и Парижской декларацией 1990 года.

Американская бронетехника возле КПП «Чарли» в разгар кризиса, 27 октября 1961 года National Archives

Стремление Москвы противостоять статус-кво может привести к эскалации в стиле кубинского ракетного кризиса с непредсказуемыми последствиями. Администрация Байдена и союзники по НАТО должны обратить пристальное внимание на угрозы Кремля — и быть полностью готовыми к сдерживанию потенциальной агрессии.

Двойная цель ультиматума Путина состоит в том, чтобы выхолостить НАТО, создав геостратегическое пространство для поглощения Белоруссии и, возможно, Украины, одновременно лишая альянс возможности противостоять восстановлению Российской империи. Москва делает это одновременно с давлением Пекина на Тайвань, угрожая открыть два обширных фронта против США — в Европе и на Тихом океане.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Баланс сил в Европе изменился из-за того, что члены альянса хронически пренебрегали военными возможностями, и из-за аппетита к российскому газу. В то же время наращивание военной мощи России и внутренний сдвиг в сторону полицейского государства, которое ветеран-правозащитник доктор Лев Пономарев называет переходом к фашизму, сделали Кремль более агрессивным.

В то время как Вашингтон сигнализирует о своей слабости катастрофическим выводом войск из Афганистана, Москва возвращается к статус-кво предыдущих 500 лет: делает Россию сильнейшей военной державой в Северной, Центральной и Восточной Европе. Кремль теперь уверен, что он может диктовать геополитические решения в регионе.

Требования России, изложенные в проекте договора с НАТО от 17 декабря, являются радикальными. Москва настаивает на том, чтобы США прекратили полеты тяжелых бомбардировщиков или надводных кораблей в любом месте в радиусе действия потенциальных российских целей и чтобы они убрали ракеты средней дальности, размещенные за пределами границ США. Она обещает ответить взаимностью, но в прошлом обманула, разместив в Калининграде ракеты «Искандер», способные нести ядерный заряд.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Москва также требует полного вывода войск НАТО из Восточной Европы до границ, существовавших до первого раунда расширения в мае 1997 года, отмены декларации НАТО о намерениях 2008 года принять Украину и Грузию и обязательства США не приглашать их в альянс. Более того, оговаривается, что США гарантируют полный запрет на размещение сил и военных баз НАТО в государствах бывшего СССР, которые в настоящее время не входят в альянс, и обязуются не проводить никаких военных учений с постсоветскими странами.

В этом суть ультиматума: признание Западом Великой Российской империи, включающей Белоруссию, Украину и в будущем, возможно, русскоязычные части Казахстана — сферу влияния от Днепра до Одера.

Сегодня Москва вновь борется с ливонскими войнами Ивана Грозного, экспансионистскими кампаниями Петра I в Прибалтике и завоеваниями Украины и Польши Екатериной Великой. СССР при Сталине завершил царскую экспансию, захватив Западную Украину и Прибалтику в рамках сделки с Гитлером в 1939 году и создав империю в Центральной Европе после 1945 года.

Эти завоевания сделали Россию почти гегемоном в Европе. Сегодня, обладая энергетическим оружием и создавая лобби Russlandversteher (сторонников России), назначая отставных лидеров Германии (Герхарда Шредера) и Франции (Франсуа Фийона) в советы директоров корпораций, Россия считает, что у нее есть рычаги для еще одного триумфа.

Однако существует фундаментальная разница между сегодняшней Россией и ее имперскими предками. Во время Ялтинской конференции 1945 года, которая признала Советскую империю в Восточной Европе, Сталин был союзником США и Великобритании. Он пожертвовал 26,6 миллиона человек, или 15,5 процента советского населения, для борьбы с Гитлером — и его армии уже заняли большую часть территории, на которую он позже претендовал. У Запада не было ресурсов, чтобы начать еще одну крупную войну.

Современная Россия, с другой стороны, хочет пересмотреть итоги Холодной войны — путем шантажа и применения силы, если это необходимо. Речь Путина в Мюнхене в 2007 году, войны в Грузии, Украине и Сирии — всё об этом: восстановление империи и статуса великой державы.

Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год Цитата из видео «Мюнхенская речь Владимира Путина, 2007 год» Youtube.com

Хотя Женевские переговоры необходимы и могут потребоваться соглашения о контроле над вооружениями и ограничениях развертывания, целостность альянса НАТО не подлежит обсуждению. НАТО — это оборонительный альянс, который не будет превентивно атаковать такую ядерную державу, как Россия. Совокупный ВВП стран-участниц составляет 40 триллионов долларов, а население — 943 миллиона человек против 1,5 триллиона и 146 миллионов долларов в России соответственно.

Европа потребляет львиную долю российской нефти и газа, а Запад поставляет основную часть инвестиций и технологий для экономического развития России. Вероятность того, что Путин может вторгнуться на Украину, высока — я бы сказал, 25 процентов или больше. Однако гораздо легче начать войну, чем закончить ее. Многие российские правители — от Ивана Грозного до Николая II и Горбачева — усвоили этот горький урок слишком поздно. Результатом становились Смутное время или крах империи.

Можно надеяться, что возобладают более хладнокровные головы, но мы сталкиваемся с явной и реальной опасностью в Европе. США и Западу необходимо подготовиться к неспокойным водам и предстоящему трудному пути.