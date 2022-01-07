Владивосток, 7 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» обыграл казанскую команду «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 7 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Santeri Viinamäki Хоккей

Игра проходила на льду «Фетисов-Арены» во Владивостоке и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей голы забили чешский защитник Либор Шулак (10-я минута, в большинстве), Павел Шэн (23-я), Александр Шевченко (36-я) и Дмитрий Саюстов (45-я).

У казанцев шайбы забросили шведский форвард Пер Линдхольм (11-я, в большинстве) и Илья Сафонов (18-я).

Отметим, этой победой «Адмирал» прервал свою серию из трех подряд поражений и 9 января дома сыграет с московским клубом «Спартак». «Ак Барс» этим поражением прервал свою победную серию из пяти подряд игр и 11 января на выезде встретится со санкт-петербургским СКА.