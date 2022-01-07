Алма-Ата, Казахстан, 7 января 2022, 13:23 — REGNUM Девять российских самолетов Ил-76 с военными и техникой ВДВ приземлились в Алма-Ате (Казахстан). Об этом 7 января сообщает Минобороны РФ.
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Российской контингент входит в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ. Ранее об отправке 100 военнослужащих заявило военное ведомство Армении.
О военной помощи на фоне волнений в Казахстане попросил президент Касым-Жомарт Токаев. Кроме РФ поддержку окажут др. члены ОДКБ — Армения, Киргизия, Белоруссия, Таджикистан.
Руководит действиями объединенной миротворческой группировки командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.