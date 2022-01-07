Элиста, 7 января, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Прокуратура Элисты начала проверку частых аварий на электросетях. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Надзорное ведомство проверяет соблюдение требований федерального законодательства при предоставлении коммунальной услуги населению, причины частых аварийных отключений электричества в столице, в том числе таких как износ, ветхость электросетевого оборудования и дефицит трансформаторной мощности», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты все меры прокурорского реагирования.

ИА REGNUM ранее сообщало, что власти отчитались о некоторой стабилизации ситуации с перебоями электричества. Аварийные бригады работают по отдельным заявкам от потребителей.