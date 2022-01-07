Байконур, Казахстан, 7 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Глава администрации Байконура (Казахстан) Константин Бусыгин заявил 7 января, что в городе вводится ряд ограничений — до 19 января.

Юрий Данилевский Байконур

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"Принято решение до 19 января (на период действия режима ЧП в Казахстане — прим.) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23:00 до 06:00, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются КПП», — приводятся его слова на сайте Байконура.

Также в городе с 22.00 не будут работать предприятия торговли и общепита. С 7 января будет запрещена торговля алкоголем в магазинах, возможность его реализации сохранится только в кафе и ресторанах.

Ранее гендиректор федерального космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозинсообщил, что в городе Байконур и на самом космодроме наблюдается спокойная обстановка.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста и переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.