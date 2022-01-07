Астана, 7 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Беспорядки в Казахстане должны быть подавлены, силовики получили приказ вести по боевикам стрельбу на поражение. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость! Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами?» — сказал Токаев.

Он отметил, что требования мирных протестующих власти услышали. Вооруженные бандиты, которые откажутся сдаваться, будут уничтожены.

Напомним, протесты в Казахстане в январе охватили многие города. В Алма-Ате и Актюбинске акции переросли в беспорядки. Наиболее острая ситуация в бывшей столице. По словам Токава, туда прибыло «20 тысяч бандитов».