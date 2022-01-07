Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Список лучших фильмов 2021 года по версии кинокритиков ведущих изданий представил собирающий отзывы портал Metacric.

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Сайт Metacritic является агрегатором отзывов на фильмы, телесериалы, музыкальные альбомы и видеоигры. Портал собирает отзывы как профессиональных критиков, так и обычных пользователей ресурсы.

В начале 2022 года сотрудники Metacritic обобщили отзывы всех кинокритиков, опубликованные в ведущих англоязычных изданиях. На основе этих данных они представили рейтинг лучших фильмов прошедшего года.

Возглавила получившийся рейтинг военная драма «Куда идёшь, Аида?» боснийского кинорежиссёра Ясмилы Жбанич. В тройку лучших также вошли документальный фильм о Гарлемском культурном фестивале 1969 года «Лето соула» и драма «Рокс» британского режиссёра Сары Гаврон.

Пятёрку лучших фильмов 2021 года замкнули «Маленькая мама» французского режиссёра Селин Сьяммы и драма тайского режиссёра Апичатпонга Вирасетакула «Память». В список проектов с самыми высокими оценками критиков также вошли «Это не похороны, это — воскресение», анимационный фильм «Побег», «Сядь за руль моей», «На пути к исцелению» и биографический фильм о Дэвиде Войнаровиче «Wojnarowicz».

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