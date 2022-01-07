Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM В Ростовской области в ночь на 7 января один человек погиб в результате ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

Смертельная авария случилась около 1:00 мск на трассе автодороги Ростов-на-Дону — Новошахтинск. Водитель Chevrolet Niva, предположительно, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Полицейские восстанавливают картину произошедшего.