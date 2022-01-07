Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Энергетическая отрасль Республики Казахстан функционирует в штатном режиме, добыча нефти и газа из-за беспорядков не останавливалась. Об этом 7 января заявил министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев.

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«Наблюдается определенное снижение добычи нефти и газа на Тенгизе, в связи с ограничением вывоза производимой продукции», — приводит его слова «Рен ТВ».

Также глава казахского минэнерго указал, что все три НПЗ республики работают в стабильном, штатном режиме и полностью обеспечены нефтью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что слаженность действий боевиков, которые участвуют в массовых беспорядков в республике, позволяет предположить о наличии у них единого центра управления.