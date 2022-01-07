Элиста, , 13:07 — REGNUM В Калмыкии сотрудники МЧС России обеспечили пожарную безопасность в храмах в рождественскую ночь. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском ведомстве.

В храме Каширская Марина (с) ИА REGNUM

В преддверии празднования Рождества в храмах были проведены проверка готовности к возникновению экстренных ситуаций, инструктажи и практические занятия по подготовке к безопасному проведению богослужений.

Рождественские службы прошли в семи храмах и церквях Калмыкии. В это время было организовано дежурство спасателей.

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