Элиста, 7 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Калмыкии сотрудники МЧС России обеспечили пожарную безопасность в храмах в рождественскую ночь. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском ведомстве.

Каширская Марина ИА REGNUM В храме

В преддверии празднования Рождества в храмах были проведены проверка готовности к возникновению экстренных ситуаций, инструктажи и практические занятия по подготовке к безопасному проведению богослужений.

Рождественские службы прошли в семи храмах и церквях Калмыкии. В это время было организовано дежурство спасателей.