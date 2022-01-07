Азовский район, Ростовская область, 7 января, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области накануне Рождества сгорела баня. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Дмитрий Соколов Сгоревшая баня

Возгорание случилось утром 6 января на хуторе Полушкин. Пожар вспыхнул в бане на улице Песочной. Площадь пожара составила 36 кв. метров. Пострадавших нет. Около получаса понадобилось огнеборцам, чтобы справиться с пожаром.

На месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники.