Стокгольм, , 13:20 — REGNUM 7 января главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден посетил студию телеканала SVT, чтобы прокомментировать ситуацию в области безопасности, установившуюся в Европе, после требований России к США и НАТО об установлении нового порядка безопасности на континенте.

Флаг Швеции Pixabay.com

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По его словам, все более напряженную ситуацию в Европе уже трудно оценить, но Швеция готова к нескольким различным альтернативным исходам развития событий.

«Россия ясно показала, что готова использовать свои военную силу для достижения своих политических и далеко идущих целей. Это было продемонстрировано в 2008 году, это было продемонстрировано в 2014 году. Чем все закончится на этот раз, сегодня так же трудно сказать, как и тогда», — дал понять Бюден.

«Украинский кризис и война в Украине являются ярким примером того, что мы увеличивает возможности Швеции, создаем национальную оборону, но мы также и сотрудничаем с другими странами и берем на себя свою долю ответственности», — заявил главнокомандующий.

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