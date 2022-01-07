Санкт-Петербург, , 12:55 — REGNUM За истекшие сутки сутки в стационары Петербурга, занятые лечением коронавирусной инфекции, поступили 354 пациента. Это на 38 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 7 января в региональном оперштабе.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Суточная госпитализация в последние дни увеличилась. Напомним, в первый день 2022 года в Петербурге госпитализировали 215 пациентов с ковидом.

В коронавирусных стационарах Петербурга на 7 января находятся на лечении 5398 человек (-37 к уровню предыдущих суток). За 6 января были выписаны по выздоровлению 260 пациентов (+118). В реанимационных отделениях лежат 619 человек (-8), к аппаратам ИВЛ подключено 356 пациентов (+11).

Для лечения COVID-19 в Петербурге развёрнуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Свободный коечный фонд сейчас составляет 51,83% от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от коронавирусной инфекции в Петербурге находятся 20 607 человек. На карантине — 1344 человека, в обсерваторе «Балтиец» — восемь человек.

Коэффициент распространения инфекции в Петербурге за сутки повысился на 0,02 ед. и сейчас составляет 0,88 ед. Этот параметр показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

За 6 января в Петербурге лабораторным путем выявили 1291 новый случай заражения (+5 к уровню предыдущих суток). Количество выздоровевших за сутки — 1078 человек (-175). От COVID-19 за сутки в Петербурге умер 61 человек (+3).

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