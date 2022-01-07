Элиста, , 12:54 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков, поздравляя православных верующих с Рождеством, напомнил о духовном единстве людей, главных человеческих ценностях, о символе чистоты, искренности и милосердия.

Рождество Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Убежден, что праздник Рождества наполняет сердца миллионов людей надеждой, призывает совершать добрые поступки и проявлять милосердие к ближним. В этот светлый праздник желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мира, возможности провести как можно больше времени с родными и близкими людьми», — обратился к землякам Хасиков.

Хасиков поблагодарил Элистинскую епархию за большой вклад в укрепление взаимопонимания и единства представителей разных национальностей, культур и конфессий в Калмыкии.