Ереван, , 12:54 — REGNUM В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Казахстане с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 7 января сообщает пресс-служба армянского правительства.

Никол Пашинян и Владимир Путин Kremlin.ru

«Пашинян и Путин обсудили ситуацию в Казахстане, а также ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что предстоит «разбор полетов» по деятельности силовиков в стране, почему «проспали» спящие ячейки боевиков.