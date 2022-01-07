Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства очередного смертельного ДТП. Два человека погибли, ещё три выжили, но получили травмы, сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

40.мвд.рф

Авария произошла 7 января около 10:0 по местному времени на пятом километре соединительных автодорог Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и Серов — Североуральск — Ивдель. По предварительным данным, 40-летний водитель машины «Ниссан» ехал со стороны Североуральска и при совершении обгона оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем «Лексус», направлявшимся в Югорск со стороны Екатеринбурга.

В результате 11-летний пассажир «Ниссана» погиб. Водитель этой машины скончался в больнице. Ещё два пассажира «Ниссана», а также пассажир «Лексуса» госпитализированы.

Установлено, что на дороге была плохая, так как шёл снег. При этом обгон на этом участке разрешён. Водителя «Ниссана» обследуют на состояние опьянения. Стаж его вождения составляет 22 года. Водитель «Лексуса», имеющий 25-летний стаж вождения, был трезв. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.