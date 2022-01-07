Обнинск, Калужская область, , 13:07 — REGNUM В Обнинске Калужской области оперативники задержали иностранного гражданина, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщили 7 января корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Наркотик общей массой более 19 г 40.мвд.рф

В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению экспертов, вещество является наркотическим средством общей массой более 19 г. По версии правоохранителей, наркотическое вещество было приготовлено к сбыту на территории региона.

По данному факту следственным подразделением возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные лица, возможно причастные к противоправной деятельности. Ведется следствие. Подозреваемому в наркоторговле грозит наказание в виде лишения свободы.

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